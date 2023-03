Roglic behauptet Führung bei der Katalonien-Rundfahrt

Lo Port -Primoz Roglic hat die Attacken von Straßenradweltmeister Remco Evenepoel erfolgreich abgewehrt und seine Gesamtführung bei der Katalonien-Rundfahrt ausgebaut.

Der slowenische Radstar siegte bei der Bergankunft der fünften Etappe in Lo Port mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem belgischen Fahrer. Damit liegt Roglic vor dem abschließenden Wochenende zehn Sekunden von Evenepoel.

Das favorisierte Duo war zeitgleich in die Etappe gegangen, Roglic lag in der Gesamtwertung aufgrund der besseren Tagesplatzierungen vorn. Nach einer weitgehend ruhigen Etappe setzte Evenepoel 4,5 Kilometer vor dem Ziel die erste Attacke, doch Roglic folgte problemlos. In der Folge hielt sich der Belgier zurück, eher er 300 Meter vor dem Ziel erneut antrat. Doch dem Konter von Roglic konnte er nicht mehr folgen.