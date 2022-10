Rogue nach Halbzeit der Gruppenphase bei LoL-WM ungeschlagen Überraschung geglückt: Rogue ist nach der Hinrunde der Gruppenphase bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft ungeschlagen. Auch Fnatic befindet sich in ei... dpa

New York -Überraschung geglückt: Rogue ist nach der Hinrunde der Gruppenphase bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft ungeschlagen. Auch Fnatic befindet sich in einer guten Position, G2 Esports hat in seiner Gruppe indes zu kämpfen.