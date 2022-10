Rolfes über Alonso: „Bringt bei uns das Feuer zurück“ Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hält Xabi Alonso trotz der geringen Erfahrung als Trainer weiterhin für den richtigen Mann in der aktuellen Krise. „Glaube... dpa

Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso gestikuliert beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Spielfeldrand. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Arne Dedert/dpa

Leverkusen -Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hält Xabi Alonso trotz der geringen Erfahrung als Trainer weiterhin für den richtigen Mann in der aktuellen Krise. „Glauben Sie mir: Xabi hat eine enorme Power. Das sieht man beim Coaching an der Linie, vor allem aber in jedem Training“, sagte Rolfes der „Bild“-Zeitung: „Er ist der Mann, der bei uns das Feuer zurückbringt.“