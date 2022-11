Roman Motzkus freut sich auf deutsche NFL-Premiere: „Tom Brady ist eine Ikone“

Seit Monaten ist die Allianz-Arena in München ausverkauft: Zum ersten Mal überhaupt trägt die amerikanische Football-Liga (NFL) an diesem Sonntag ein Hauptrundenspiel in Deutschland aus. Die Seattle Seahawks treffen vor 67.000 Zuschauern auf die Tampa Bay Buccaneers mit Quarterback Tom Brady (15.30 Uhr). Roman Motzkus, All Time Topscorer der Berlin Adler, der bei ProSieben das zweite Spiel des Tages beim Public-Viewing aus dem Münchner Audi Dome kommentiert, freut sich auf die Premiere.

Herr Motzkus, ist in Berlin auch Public Viewing für das NFL-Spiel geplant?

Soweit ich weiß, werden sich die Berliner NFL-Fanklubs von den Atlanta Falcons, den New York Jets oder den Carolina Panhters wie sonst auch treffen – in der Sportsbar Wilmersdorf zum Beispiel. Wobei ich nicht weiß, wer alles nach München fährt, um die Atmosphäre dort aufzunehmen. Allerdings sind Tickets für die Allianz-Arena ja eher Mangelware.

Foto: Hans-Joachim Hattwich Zur Person Roman Motzkus, 53, ist mit 102 Touchdowns bei Pflichtspielen für die Berlin Adler bis 1997 All Time Topscorer des American-Football-Teams. Mit den Adlern war der Nationalspieler 1989, 1990 und 1991 deutscher Meister. Neben seiner Tätigkeit als Fernsehexperte führt der frühere Wide Receiver und Tight End heute in Berlin ein Telekommunikations-Unternehmen.

Kommuniziert wird: Es hätten drei Millionen Eintrittskarten verkauft werden können?

Ich traue der Zahl von drei Millionen Anfragen nicht so ganz. Da waren bestimmt einige, die sich von vier, fünf Geräten gleichzeitig zum Kauf eingelogged haben. Ob das wirklich drei Millionen Menschen waren oder drei Millionen Anfragen ist ja ein bisschen was anderes. Ich gehe aber davon aus, dass das Spiel locker sechs-, siebenmal, vielleicht auch zehnmal hätte ausverkauft sein können.

Was bedeutet die erste reguläre NFL-Partie in Deutschland für den Football hierzulande?

Ich habe die letzten Jahre gelernt: Es gibt relativ viele NFL-Football-Fans in Deutschland, es gibt aber nicht so viele Football-Fans, die den deutschen Football so interessant finden. Das NFL-Programm ist das Premium-Programm. Etwas Besseres kann man nicht kriegen. Deswegen ist der Unterschied zum europäischen oder deutschen Football deutlich sichtbar – sei es in Umsätzen, in der Qualität des Sports, der Qualität der Bilder. Die Sportart wird natürlich gepusht, das finde ich super.

Ähnlich wie beim Super Bowl?

Einige sprechen davon, dass es der kleine deutsche Super Bowl ist, weil die NFL zum ersten Mal hier spielt. Rein sportlich steht für die Mannschaften auch etwas auf der Kippe, weil sie ja nur 17 Saisonspiele haben. Das heißt: Jedes Spiel zählt. Wir werden 13 Stunden Liveberichterstattung auf ProSieben haben, dazu überträgt Dazn. Wir werden locker über eine Million Zuschauer haben, wenn man alles zusammenrechnet. Jetzt liegt es an allen Football-Verantwortlichen in Deutschland, auch an den Vereinen, diese Aufmerksamkeit mit zu nutzen.

Weshalb mischt auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit?

Das Thema ist: Marketing. Die NFL ist eine der erfolgreichsten Sportligen der Welt. Da wird pro Jahr um die 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Da ist natürlich auch die DFL als eine der erfolgreichsten Fußball-Ligen der Welt daran interessiert, sich den amerikanischen Markt mit zu erarbeiten. Es gibt Trainingslager und Trainings-Facilities, die man in den USA nutzen kann. Alles ist da: Kunstrasenplätze, Naturrasenplätze, medizinische Aufarbeitung. Die Bundesliga wird auch in den USA gern geschaut. Unternehmen wie der FC Bayern München und die Kansas City Chiefs arbeiten zusammen, tauschen sich aus. Andersherum bekommt die NFL über die Prominenz der deutschen Fußballer Eintritt in den deutschen Markt.

Große Football-Affinität bei Hertha BSC

Hertha-Manager Fredi Bobic schwärmt von der NFL.

Hertha fliegt diesen Winter zum Trainingslager nach Miami. Fredi Bobic hat sich begeistert über die NFL geäußert, Team-Manager Thomas Westphal hat Verbindungen zum Football, weil sein Stiefsohn bei den Adlern spielt, Axel Kruse hat ja seine eigenen Football-Vergangenheit und Arne Friedrich war immer ein sehr großer Football-Fan.

Neben München hat die NFL für die kommenden Jahre Frankfurt als Spielstätte für NFL-Spiele ausgewählt. War es ein Problem des Stadions, dass Berlin nicht dabei ist? Oder hat die Berliner Sportpolitik geschlafen?

Nicht das Stadion war das Problem, eher die Sportpolitik. Beim Bewerbungsprozess der NFL mussten die Städte Konzepte vorlegen: Wie groß ist das Stadion? Wie leicht bin ich zu erreichen? Wie ist die Hotel-Infrastruktur? Berlin hat gesagt, aufgrund des Sportförderungsgesetzes dürfe man das so nicht durchführen und sich nicht beworben. Dabei hätte man im Olympiastadion von den 74.000 Plätzen bestimmt 68.000 verkaufen können, weil man von den untersten Rängen ja auf die Rücken der Spieler schaut.

Dabei gilt Berlin als deutsche Football-Hauptstadt.

Football hat in Berlin Tradition, schon durch die vielen Teams, die es hier gibt. Und vor allem die Jugendförderung. Wir haben bei den Adlern inzwischen fast 600 Mitglieder, die Zahl ist in den letzten Jahren um ein Drittel gewachsen. Die Jugendmannschaften sind voll. Wir haben zweite und dritte Abteilungen im Flag-Football eingerichtet. Da sieht man, wie das Interesse wächst. Der Berliner Football-Verband hat gerade mit der NFL ein Flag-Football-Turnier mit Schulen veranstaltet, bei dessen Finale war ich im September im Stadion Wilmersdorf. Es wird immer mehr angenommen, die Lehrer finden es interessant, American Football als AG anzubieten. Wenn die Kinder damit in der Schule in Kontakt kommen, landen sie vielleicht auch im Verein.

Tampa-Bay-Quarterback Tom Brady (l.) in Bedrängnis. imago/Steve Nevius

Tom Brady ist der Erfolgreichste aller Zeiten

Ist es am Sonntag die letzte Möglichkeit, Tom Brady in Deutschland spielen zu sehen?

Tom Brady ist natürlich eine Ikone. Ob man ihn mag oder nicht als Person, man muss sportlich respektieren, was er geschaffen hat. Ich kenne keinen Footballspieler, der auf so einer Position, auf der es körperlich zur Sache geht, so lange durchhält. Das ist bei der heutigen Intensität auf der Quarterback-Position wirklich eine Meisterleistung. Die sieben Ringe, die er beim Super Bowl gewonnen hat, sprechen eine deutliche Sprache: Er ist der Erfolgreichste aller Zeiten. Er ist immer eine Augenweide. Auch wenn er nicht gut spielt, ist er trotzdem super motiviert und probiert, über gewisse Emotionsausbrüche, seine Mitspieler zu erreichen.

Was erwarten Sie von dem Spiel in München?

Es ist schwer, bei solchen Spielen einen Favoriten herauszukristallisieren. Die Seahawks haben neun, zehn Stunden Flug und müssen neun Stunden Verzögerung bei der Zeitumstellung aufholen. Tampa hat nur acht Stunden Flug und nur sechs Stunden Zeitumstellung. Ich glaube, Tampa hat wegen der logistischen Vorgaben einen kleinen Vorteil. Außerdem ist Brady der einzige Spieler, der außerhalb der USA schon überall gewonnen hat: in Mexiko, Kanada und London. Der kennt die Situation, im Ausland zu spielen, viele der Seahawks nicht. Ich tippe, dass Tampa Bay knapp mit einem Score Unterschied gewinnt.

Das Gespräch führte Karin Bühler.