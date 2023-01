Ronaldo-Abenteuer beginnt: Baldiges Wiedersehen mit Messi? Nach seiner Vorstellung am Dienstag beginnt für Cristiano Ronaldo das ungewöhnliche Engagement bei seinem neuen Club Al-Nassr. Wird er schon am Donnerstag au... dpa

Cristiano Ronaldo während einer Pressekonferenz zu seiner offiziellen Vorstellung beim Fußballverein Al Nassr. Amr Nabil/AP/dpa

Riad -Im blaugelben Trikot seines neuen Clubs Al-Nassr war Superstar Cristiano Ronaldo bei seiner mit großem Brimborium inszenierten Vorstellung am Dienstag erstmals zu sehen. Schon in Kürze könnte der fünfmalige Weltfußballer auch auf Torejagd gehen, denn die Pro League in Saudi-Arabien befindet sich im laufenden Spielbetrieb.