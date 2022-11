Ronaldo über Manchester-Aus: „Kapitel geschlossen“ „Der Rest ist egal“: Cristiano Ronaldo will sich von seinem umstrittenen Aus bei Manchester United nicht ablenken lassen. „In dieser Woche haben wir das Kapi... dpa

ARCHIV - Cristiano Ronaldo und Manchester United gehen getrennte Wege. Ronaldo hatte zuvor in einem Interview unter anderem den Trainer und die Besitzer des Clubs kritisiert. Dave Thompson/AP/dpa

Doha -Superstar Cristiano Ronaldo hat sich mit seinem Aus beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United schnell abgefunden. „In dieser Woche haben wir das Kapitel geschlossen. Der Rest ist egal“, sagte der 37-Jährige bei der WM in Katar. United und der portugiesische Nationalspieler hatten sich am Dienstag, zwei Tage vor dessen WM-Auftakt, einvernehmlich getrennt. Vorausgegangen war ein Interview des Offensivspielers, in dem er unter anderem mit seinen Mitspielern abgerechnet hatte.