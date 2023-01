Rotation floppt: B-Team der BR Volleys hadert Auf schmerzliche Weise haben die Berlin Volleys erfahren müssen, wie schmal der Grat zwischen Freud und Leid auch im Sport mitunter sein kann. Nur 48 Stunden... dpa

ARCHIV - Volleybälle liegen in einer Halle. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Auf schmerzliche Weise haben die Berlin Volleys erfahren müssen, wie schmal der Grat zwischen Freud und Leid auch im Sport mitunter sein kann. Nur 48 Stunden nach dem glanzvollen 3:0-Sieg bei Hebar Pazardzhik in der Gruppenphase der Champions League bekam der deutsche Volleyball-Meister am Samstag in der Bundesliga bei den Grizzlys Giesen eine deftige 0:3 (20:25, 16:25, 22:25)-Abreibung. „Das war bei weitem nicht die Performance, die wir zeigen wollten“, sagte Außenangreifer Cody Kessel.