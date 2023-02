Pornos im Stadion gedreht: Französischer Verein Nizza erstattet Anzeige

Es war ein außergewöhnliches Fußballspiel, das am 29. Januar zwischen Nizza und Lille stattfand. Der OGC Nizza gewann 1:0, das entscheidende Tor schoss Gaetan Labord. Der 28-jährige Stürmer war allerdings nicht der Einzige, der sozusagen ein Tor erzielte: Am selben Tag ging ein Pornovideo online, das während des Spiels im Stadion gedreht worden war.

Der Verein OGC Nizza hat nun Anzeige gegen eine beteiligte Pornodarstellerin erstattet. Zudem strebt auch Nizza Eco Stadium ein Verfahren an, das Unternehmen, das das Allianz-Riviera-Stadion verwaltet, weil das Image seines Sportstadions mit Pornografie in Verbindung gebracht und somit beschädigt worden sei.

Die französische Pornodarstellerin Laure Raccuzo soll einen Nizza-Fan dazu gebracht haben, das Video mit ihr in einer Toilette des Stadions aufzunehmen. Der Verein wurde darauf einen Tag später aufmerksam gemacht. Binnen weniger Stunden war das Video Tausende Male angeklickt worden, lange hielt sich der Fußball-Porno allerdings nicht online. Vermutlich wurde der Film, der zwischenzeitlich auf mehreren Plattformen zu sehen war, aus dem Internet genommen, als der Fußballverein rechtliche Schritte angekündigt hatte.

Auch Flughafen in Nizza meldet verbotene Porno-Aufnahmen

Laure Racuzzo scheint indes vorzugsweise auf öffentlichen Toiletten zu drehen: Auch der Flughafen Nizza Côte d’Azur hatte bereits Sex-Aufnahmen vermeldet, die die Pornodarstellerinnen in den Waschräumen des Flughafens aufgenommen haben soll. In solchen, die eigentlich für Kinder gedacht sind, wohlgemerkt. Das meldete unter anderem der Fernsehsender France 24.

Sowie der Fußballklub und die Stadionverwaltung zeigte sich auch die Flughafenverwaltung um das eigene Image besorgt. „Wir haben alles der Polizei weitergeleitet“, sagte ein Flughafen-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. „Wir werden das nicht durchkommen lassen und wir wollen, dass es nicht noch einmal passiert.“ Auch im entsprechenden Video sieht man Racuzzo, die Reisende dazu auffordert, Sex mit ihr in den Toiletten zu haben, bis sie einen willigen Drehpartner findet.

Bei dem Video, das ähnlich nun auch in Nizza entstanden war, handelt es sich unterdessen nicht um den ersten pornografischen Clip, der in einem Stadion aufgenommen wurde. Schon im Jahr 2017 hatte in Brasilien ein junges Paar für Schlagzeilen gesorgt: Die beiden hatten nachts einen Erotikfilm im renommierten Maracanã-Stadion gedreht, in welchem bereits zwei WM-Finalspiele stattgefunden hatten, 1950 und 2014. Und auch der Pornoregisseur Ignacio Allende hatte im Jahr 2019 eine 16-minütige Sex-Szene im Umfeld des Madrider Stadions Wanda Metropolitano gedreht. In seinem Film hatte es Allende allerdings nur auf den Parkplatz des Stadions geschafft.