Rückkehr als Bankspieler? Wagner wieder im Teamtraining

Manila -Der deutsche Basketball-Hoffnungsträger Franz Wagner steht bei der WM-Endrunde in Manila vor einer Rückkehr. Der 22-Jährige absolvierte nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes (DBB) das Mannschaftstraining und nahm auch erstmals seit seiner Verletzung wieder an einer Fünf-gegen-Fünf-Einheit teil, wie Bilder belegten.

Dies hatte Bundestrainer Gordon Herbert als Voraussetzung für einen Einsatz im WM-Viertelfinale gegen Lettland an diesem Mittwoch (10.45 Uhr/Magentasport) genannt. Eine finale Entscheidung über den Einsatz soll aber kurzfristig fallen.

Wagner könnte zunächst auch als Bankspieler sein WM-Comeback feiern. „Wir haben das noch nicht entschieden. Wir werden eine Entscheidung treffen. Wenn Franz richtig trainieren kann, werden wir das entscheiden. Wir hatten eine sehr gute Rotation in Abu Dhabi und im WM-Auftaktspiel gegen Japan“, sagte Herbert im Teamhotel in Manila.

Wagner verletzte sich beim 81:63-Sieg über Japan im Auftaktspiel am Knöchel und fällt seither aus. Sein Vertreter Isaac Bonga spielt seither als Akteur der Startformation extrem stark. Herbert hatte schon bei zwei Testspielen in Abu Dhabi getestet, wie der 22 Jahre alte Wagner in Kombination mit den weiteren Bankspielern funktioniert. „Es ist wichtig, dass wir entweder Dennis oder Franz auf dem Feld haben, wenn beide fit sind“, stellte Herbert klar.