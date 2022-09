Rücktritt: Roger Federer beendet großartige Karriere Vielen gilt Roger Federer als der beste Tennisspieler, den der Sport je gesehen hat. Der Schweizer, der das Schwere so einfach aussehen lassen konnte, beende... dpa

ARCHIV - Der Laver Cup in London in der kommenden Woche soll sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour werden. Alberto Pezzali/AP/dpa

Berlin -Der Tennis-Maestro hört auf: Roger Federer will seine überragende Karriere mit 41 Jahren beenden. Der Laver-Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, kündigte der Schweizer an.