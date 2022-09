Ruder-WM: Zeidler und Föster starten mit Siegen

Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Ruder-WM gestartet. Mit einem souveränen Sieg im Einer-Vorlauf auf der Regattastrecke im tschechischen Racice zog die d...

Racice -Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Ruder-WM gestartet. Mit einem souveränen Sieg im Einer-Vorlauf auf der Regattastrecke im tschechischen Racice zog die deutsche Medaillenhoffnung in das Viertelfinale ein.

Der 26 Jahre alte Münchner verwies seine Konkurrenten Jordan Parry (Neuseeland) und Ryuta Arakawa (Japan) bei böigem Wind mit einer guten Bootslänge Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. „Für den Auftakt war es nicht schlecht. Es hat sich gezeigt, dass sich das Training der vergangenen Wochen gelohnt hat“, kommentierte Zeidler.

Wie für Zeidler begannen die einwöchigen Titelkämpfe auch für Alexandra Föster ohne Probleme. Das 20 Jahre alte Talent aus Meschede, das seit dem Weltcup-Sieg auf dem Luzerner Rotsee und dem dritten Platz bei der EM in München zur Weltspitze zählt, kam vor Emma Lunatti (Frankreich) und Jeanine Gmelin (Schweiz) ins Ziel. In für sie typischer Manier profitierte Föster von ihrem starken Finish und fuhr sich auf der zweiten Streckenhälfte einen komfortablen Vorsprung von fast drei Sekunden heraus. Damit nahm sie Kurs auf das Halbfinale am Donnerstag.

Auch die anderen am Sonntag in den 14 olympischen Klassen gestarteten beiden DRV-Boote blieben im Soll. Dem leichten Männer-Doppelzweier genügte ein zweiter und dem schweren Männer-Doppelzweier ein vierter Rang zum Einzug in das Viertelfinale.