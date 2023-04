Rückschlag für Harold Kreis: Ohne Seider, Holzer, Plachta zur Eishockey-WM

Bei seiner WM-Premiere muss der Bundestrainer auf Leistungsträger verzichten. Das liegt nicht nur an der Fitness, sondern auch an den Versicherungssummen.

Mit den WM-Absagen des NHL-Verteidigers Moritz Seider von den Detroit Red Wings und der Mannheimer Routiniers Korbinian Holzer und Matthias Plachta muss Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis Rückschläge für seine Turnier-Premiere hinnehmen. Auch Stefan Loibl und Nico Krämmer, ebenfalls von den Adler Mannheim, werden nicht für die Weltmeisterschaft vom 12. bis 28. Mai in Lettland und Finnland zur Verfügung stehen, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mitteilte.

Nico Sturm soll Ende der Woche zur Nationalmannschaft stoßen

NHL-Stürmer Nico Sturm von den San José Sharks soll dagegen Ende der Woche zum Nationalteam stoßen, das sich von diesem Dienstag an in Landshut vorbereitet. Auch NHL-Angreifer JJ Peterka von den Buffalo Sabres will mit zur WM reisen, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Ob Ottawa-Angreifer Tim Stützle kommen wird, ist ungewiss. Mit den anderen Nordamerika-Profis werde der DEB weitere Gespräche führen, teilte der Verband mit. Edmontons Topstar Leon Draisaitl und NHL-Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken sind in den NHL-Play-offs im Einsatz.

Aber: Selbst wenn Draisaitl wegen seiner Stanley-Cup-Ambitionen für die WM kein Thema wird, müsste der DEB in diesem Jahr in Summe einen höheren sechsstelligen Betrag stemmen, um die verfügbaren Spieler aus der NHL und der zweitklassigen AHL zu nominieren. Was sich im Fußball lächerlich gering anhört, ist im Eishockey für die nationalen Verbände viel Geld. Teilweise zu viel. Im vergangenen Jahr soll der schwedische Verband auf die Dienste des damals verfügbaren Weltklasse-Verteidigers Victor Hedman verzichtet haben, weil er das Geld für dessen Versicherung nicht aufbringen konnte.

Versicherungssummen für NHL-Spieler sind für viele Verbände zu hoch

Die sprunghaft und kaum nachvollziehbar gestiegenen Versicherungssummen für Profis aus der nordamerikanischen NHL könnten verhindern, dass vom 12. Mai an auch wirklich die besten verfügbaren Spieler dabei sind. Etliche Nationen sind deshalb in Aufregung, nicht nur der DEB. Weltweit ist dies seit Monaten Thema. Längst ist der Weltverband alarmiert. „Die IIHF hat natürlich ein Interesse, dass die besten Spieler vor Ort sind“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Daher gibt es vom Weltverband finanzielle Unterstützung, doch sind auch da die Mittel beschränkt.

Wie sehr der neue Bundestrainer Harold Kreis auf die Leistungsträger angewiesen ist, zeigten seine verpatzten Debütspiele gegen Tschechien (2:6 und 1:5) vergangene Woche. Da es bei dieser WM auch um die Direktqualifikation für die Winterspiele 2026 in Mailand geht, ist der DEB eigentlich auf jeden angewiesen. Künast ist deshalb seit Oktober auf Betteltour bei Sponsoren und dem DOSB. In dieser Woche trifft die Auswahl am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf und am Sonnabend (17 Uhr, jeweils MagentaSport) in Landshut auf Österreich.