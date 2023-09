Ein Kind schnappt sich auf dem Schulhof den Fußball und rennt damit weg. So lautet die bekannte Legende der Rugbywelt. 1823 war das angeblich und damals so neu, dass daraus eine neue Sportart entstand. Der Legende nach war der Name des Jungens, der in der Stadt Rugby in der englischen Grafschaft Warwickshire den Ball aufhob, William Webb Ellis. Der Webb Ellis Cup wird am 28. Oktober in Paris von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dem neuen Rugby-Weltmeister überreicht werden. Wie das gesamte Gastgeberland wird er hoffen, dass ihm am Ende des global drittgrößten Sportereignisses nach Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen der französische Kapitän und Starspieler Antoine Dupont gegenübersteht, um den Pokal entgegenzunehmen.

Frankreich empfängt im Eröffnungsspiel Rekordsieger Neuseeland

Schon im Auftaktspiel am Freitagabend (21.15 Uhr, ProSieben Maxx und ran.de) in Paris treffen die beiden Teams mit den größten Titelchancen aufeinander. Gastgeber Frankreich wird im Stade de France vor 82.000 Zuschauern den WM-Rekordsieger Neuseeland empfangen.



Seit der Übernahme von Trainer Fabien Galthié geht es bei der französischen Nationalmannschaft stetig aufwärts. Der Höhepunkt wäre nach drei verlorenen WM-Finals ein erster Weltmeistertitel. Mark Kuhlmann, Trainer der deutschen Rugby–Nationalmannschaft, sagt gegenüber der Berliner Zeitung: „Frankreich muss zu Hause als Favorit gelten. Wenn Frankreich nicht das Endspiel erreicht, dann wär es für sie eine große Enttäuschung. Mein Top-Favorit ist Frankreich.“

Ob Frankreich schon das erste Gruppenspiel am Freitag gewinnen wird, steht für Kuhlmann aber nicht fest: „Der Druck ist hoch. Das könnten sie auch verlieren.“ Jedoch auch der Sieger der vergangenen Weltmeisterschaft, Südafrika, war mit einer Niederlage gegen Titelverteidiger Neuseeland in das Turnier vor vier Jahren in Japan gestartet. Auch Südafrika könne laut Kuhlmann wieder mitmischen und Weltranglisten-Erster Irland sei auch „vorne dabei“. Seine Lieblingsmannschaft Schottland könne Schwierigkeiten haben, es aus der gemeinsamen Gruppe mit Irland und Südafrika zu schaffen. „Ich traue es ihnen zu. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie sich gut verkaufen und dann knapp scheitern.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Geheimtipp-Nationen wie Argentinien könnten nach Kuhlmann an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen, auf den Titel seien ihre Chancen jedoch gering. „Auch bei Fiji oder Georgien wird es nicht reichen, um ein ganzes Turnier zu gewinnen.“ Fiji, der doppelte Olympiasieger im Rugby Sevens, welches seit 2016 Teil der Olympischen Spiele ist, hatte sich Hoffnungen auf Erfolge in der K.o.-Phase gemacht, musste jedoch einige Tage vor Turnierbeginn die Verletzung ihrer Nummer zehn, Caleb Muntz, bekannt geben.

Neben den bekannten Problemen, die aus den häufig vorkommenden Gehirnverletzungen in der Kollisionssportart folgen, ist der moderne Rugby auch von einer hohen Verletzungsrate geplagt. Viele Stars der antretenden Teams werden schon vor Turnierbeginn verletzt ihren Platz auf der Tribüne einnehmen. Robert Kitson fragt im Guardian ironisch, ob denn noch zwei Spieler fit sein werden, um das Turnier unter sich auszumachen. Der Hauptgrund der vielen Verletzungen ist für Nationaltrainer Mark Kuhlmann die Tatsache, dass die Athletik der Spieler in den zurückliegenden fünf bis zehn Jahren enorm zugenommen habe. „Dann muss ich den bringen, der noch zehn Kilo schwerer ist oder noch zehn Zentimeter größer. Das ist teilweise ganz beachtlich, was da für Körpermaße über den Platz laufen. Daran liegt es natürlich, aber das ist nur sehr schwer zu ändern.“



Beispiel dieser Körpermaße ist Kuhlmanns Lieblingsspieler – Eben Etzebeth, Nummer vier für Südafrika. Über den 2,03 Meter großen, 123 Kilogramm schweren zweite Reihe Stürmer sagt er: „Das ist einfach ein Athlet vorm Herrn. Gerade auf der Position über viele Jahre zu den Besten der Welt zu gehören, das ist schon herausragend.“

Südafrikas Eben Etzebeth fängt in einem Vorbereitungsspiel gegen Neuseeland nach einem Lineout den eingeworfenen Ball. Alastair Grant/AP

Mark Kuhlmann wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für Rugby

Unabhängig von Erfolgen der deutschen Nationalmannschaft wünscht sich Kuhlmann, dass Rugby mehr Aufmerksamkeit in Deutschland erhalten würde. „Es geht einfach nur darum, dass das Hochleistungsathleten einer tollen Sportart sind, die das verdienen.“ Er habe vor einigen Wochen die Leichtathletik-WM „mit wahrer Begeisterung“ verfolgt. „Der Trainingsaufwand, den Leute betreiben müssen, um beispielsweise die 100 Meter unter elf Sekunden zu laufen, ist nämlich enorm und das verdient einfach Respekt, und das würde ich mir für Rugby auch wünschen.“