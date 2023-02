Ruhnert: Entwicklung bietet neue Chancen bei Transfers Geschäftsführer Oliver Ruhnert sieht den 1. FC Union Berlin auf dem Transfermarkt inzwischen auch als attraktiv für Spieler eines neuen Kalibers an. „Dass di... dpa

ARCHIV - Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Geschäftsführer Oliver Ruhnert sieht den 1. FC Union Berlin auf dem Transfermarkt inzwischen auch als attraktiv für Spieler eines neuen Kalibers an. „Dass diese Spieler über Union Berlin nachdenken, zeigt die tolle Entwicklung in den letzten Jahren“, sagte der 51-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde über die Neuzugänge des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. „Man hat jetzt Spieler dazubekommen, die gesehen haben, dass hier in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet worden ist. Das macht es natürlich einfacher, wenn man schaut, welche Spieler man verpflichten möchte.“