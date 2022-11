Ruhnert über Unions Pläne: Erweitert Optionen für Jahre Beim 1. FC Union geht es seit Jahren stetig bergauf. Geschäftsführer Ruhnert erklärt, warum das so ist. dpa

Berlin -Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert sieht den Club angesichts der geplanten Investitionsoffensive für die Zukunft gut aufgestellt. „Es erweitert die Optionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für den Club. Wenn man das Stadion ausbaut, wenn man diesen Neubau der Profiabteilung plant“, sagte Ruhnert der Deutschen Presse-Agentur. Der 50-Jährige stellte am Dienstagabend sein Buch „Das Geheimnis seines Erfolgs, Vom Sauerland über Schalke zu Union“ in Berlin vor.