Ruhnert: Unions Blick auf Bundesliga, nicht auf Hertha Union Berlin ist die Nummer 1 der Hauptstadt. Lokalrivale Hertha BSC ist distanziert. Manager Oliver Ruhnert hält nichts von einem Berliner Fußball-Dualismus... dpa

Berlin -Oliver Ruhnert will sich bei der Entwicklung von Union Berlin zu einer dauerhaften festen Größe in der Fußball-Bundesliga nicht auf einen Konkurrenzkampf mit dem Lokalrivalen Hertha BSC fokussieren. „Für mich war immer gut, dass wir Hertha als Konkurrenten ansehen, aber ich finde genauso wichtig, dass wir uns nicht an Hertha abarbeiten. Wir haben die Bundesliga und mit der beschäftigen wir uns mehr als mit Hertha BSC“, sagte der Manager des aktuellen Tabellenführers in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Veröffentlichung seines Buches „Das Geheimnis seines Erfolgs, Vom Sauerland über Schalke zu Union“.