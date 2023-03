Rummenigge: Keine vorzeitige Trennung von Bayern und Neuer Manuel Neuer arbeitet daran, nach seiner schweren Verletzung wieder fit zu werden. Der einstige FC-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat den langjährigen Sta... dpa

München -Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge geht nicht davon aus, dass sich der FC Bayern München und sein derzeit verletzter Stammtorhüter Manuel Neuer bereits in diesem Sommer trennen. In einem Interview der „Bild“ sagte Rummenigge dazu: „Nein, dafür ist der gegenseitige Respekt viel zu groß. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben.“