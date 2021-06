Berlin - Es ist ein malerischer Ausblick: ein kleiner weißer Sandstrand, eingerahmt von hellem Gestein, dahinter das tiefblaue Wasser des Adriatischen Meeres. Noch dazu ein wolkenloser Himmel und Sonnenschein. „Das ist schon echt übel“, sagt Johannes Thiemann. Eine kurze Pause später ergänzt er: „Da bist du in einem Hotel, von dem du direkt auf den Strand gucken kannst, darfst aber nicht hin, weil du in einer Bubble bist.“

Seit vergangenem Freitag weilt Thiemann mit der deutschen Basketballnationalmannschaft in dieser Blase im kroatischen Split. Während andere ihre Sommerurlaube in der Küstenstadt verbringen, versucht die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) sich ab Dienstag in einem Qualifikationsturnier ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio zu verdienen. Für Johannes Thiemann und die zwei anderen Berliner Niels Giffey und Maodo Lo ist es die Chance, eine tolle Saison auch auf internationalem Parkett zu krönen. Für den DBB die Gelegenheit, nach komplizierten vergangenen Tagen auch sportlich für Schlagzeilen sorgen.

Nominierung von Joshiko Saibou sorgt für Unruhe

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass der DBB mit der Nominierung von Joshiko Saibou bereits vor dem Start der Vorbereitung auf das Turnier für reichlich diskutierbaren Gesprächsstoff sorgte. Den gebürtigen Berliner in die Nationalmannschaft zurückzuholen, nachdem er vor einem Jahr mit zweifelhaften Thesen und Auftritten rund um die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen auf sich aufmerksam gemacht hatte, kam überraschend und war kontrovers. Es folgten viel Unverständnis und Kritik aus der deutschen Basketballcommunity sowie viele Diskussionen. Insgesamt scheint es, als habe sich der DBB weder mit Saibous Berufung selbst noch mit der Art und Weise, wie diese kommuniziert und begründet wurde, einen Gefallen getan.

Dabei sollte es doch in diesem Sommer eigentlich voll und ganz um das Sportliche gehen. Schließlich bietet das am Dienstag mit einem Spiel gegen Mexiko (16.30 Uhr/MagentaSport) startende Turnier die große Chance, das häufig und mit Nachdruck formulierte Ziel Tokio 2020 noch zu erreichen. Dafür muss die DBB-Auswahl in der Gruppe A mit Mexiko und Russland zunächst Erster oder Zweiter werden und anschließend je ein Halbfinal- und Finalspiel gegen die Teams aus Gruppe B (Brasilien, Kroatien und Tunesien) gewinnen. „Besonders Kroatien und Brasilien sind schon sehr stark“, sagt Thiemann, „wir sind sicherlich eher ein Underdog.“

Eine Einschätzung, die sich manifestiert hat, seitdem der DBB am Freitag kurzfristig mitteilte, dass NBA-Spielmacher Dennis Schröder entgegen allen Erwartungen und Ankündigungen in Split doch nicht zum Kader gehören wird. Es wäre schlichtweg zu teuer geworden, den 27-Jährigen, der in der NBA diesen Sommer einen hochdotierten neuen Vertrag unterschreiben will und wird, zu versichern, hieß es vonseiten des Verbands. Eine nicht unübliche Problematik, deren Bekanntmachung so kurz vor dem so wichtigen Turnier allerdings für weitere Unruhe sorgte. „Wir waren sehr überrascht, weil er sich ja mit uns vorbereitet hat“, sagt Thiemann. Natürlich sei es aus sportlicher Sicht sehr ärgerlich, „dass unser bester Spieler jetzt fehlt“. Zumal mit Daniel Theis, Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein drei weitere NBA-Akteure nicht dabei sind.

Mit Isaac Bonga und dem Berliner Moritz Wagner sind in Split zumindest zwei Spieler aus der besten Basketballliga der Welt im Aufgebot. Auf sie wird es nach dem Rückzug von Schröder besonders ankommen. „Wir müssen jetzt umso mehr über den Teambasketball kommen“, sagt Alba-Center Thiemann. Wie das aussehen kann und soll, hat zuletzt der Supercup in Hamburg gezeigt, wo die deutsche Auswahl vor anderthalb Wochen drei Siege in drei Spielen einfuhr – ohne Dennis Schröder. „Natürlich würde Dennis uns unglaublich helfen, aber beim Supercup hat man gesehen, wie es auch ohne ihn geht“, sagt Thiemann, der das Turnier in Hamburg zusammen mit Giffey und Lo selbst noch von der Tribüne aus verfolgte.

Johannes Thiemann hat eine Woche Pause gut getan

Immerhin eine knappe Woche Pause war dem Trio nach der Finalserie gegen Bayern München und dem Gewinn der deutschen Meisterschaft mit Alba Berlin gegönnt worden, ehe es verspätet ins Nationalmannschaftstraining einstieg. Eine Woche, die nach 83 Pflichtspielen seit Oktober lächerlich kurz erscheint, laut Thiemann dennoch einen großen Effekt hatte: „Es hat mich überrascht, wie sehr diese eine Woche gutgetan hat. Natürlich hast du immer noch diese geisteskranke Belastung der gesamten Saison in den Knochen, aber wir hatten mental eine kleine Pause und konnten ein wenig runterkommen.“

Dass das erneute Fokussieren auf die Aufgaben mit der Nationalmannschaft mühelos gelingt, davon ist Thiemann überzeugt. Dass die DBB-Auswahl nach einem coronabedingt abgesagten Testspiel in diesem Sommer noch kein Spiel in Vollbesetzung gemacht hat, hält Thiemann ebenfalls für unproblematisch: „Wir kennen uns alle lange, sind eingespielt und werden unsere Chance haben.“

Eine Chance, die die deutsche Mannschaft unbedingt nutzen will, auch wenn dies eine weitere, dann japanische Bubble und noch mehr Strandverzicht mit sich brächte. Warum, erklärt Johannes Thiemann in einem Satz: „Viel größer als Olympia wird es nicht.“