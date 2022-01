Berlin - Zweifel am Gesamtsieg? Gab es nicht. Zweifel am zweiten Gand Slam in der 70-jährigen Geschichte der Vierschanzentournee? Hatte Ryoyu Kobayashi bei den vorherigen drei Springen nahezu beseitigt. Zu übermächtig, unschlagbar und in sich ruhend wirkte der 25-Jährige da. Unwirklich schien das Bild, als sich Kobayashi am Donnerstag um 19.14 Uhr in die Ablaufspur begab und einen Rückstand aufholen musste. Das Rennen um die Gesamtwertung war schon vor seinem letzten Absprung zu seinen Gunsten entschieden, der Grand Slam, der vierte Sieg im vierten Springen theoretisch noch möglich. Doch schon bei der Landung war klar, dass es diesmal nicht reichen würde. Kobayashi blieb diesmal nur Platz fünf. Der Tagessieg ging diesmal an den Österreicher Daniel Huber.

Dabei hatte der Tag perfekt begonnen: Schon in der Qualifikation für das abschließende Springen war diese Überlegenheit der vergangenen Tage aufs Neue zu sehen. Auf den tollen Sprung von Markus Eisenbichler fand Kobayashi wieder einmal die passende Antwort, gewann auch das dritte der vier Qualifikationsspringen. Nur einmal, in Garmisch-Partenkirchen, war der Japaner ins Wanken geraten. Schon die Qualifikation hatte er gegen Eisenbichler verloren und hätte „Eisei“ im zweiten Wertungsdurchgang des Neujahrsspringens eine bessere Landung gezeigt, hätte am Donnerstag niemand mehr über den zweiten Grand Slam eines Springers sprechen können.

Kobayashi von eigener Form überrascht

Schon in der Saison 2018/19 war der 25-Jährige der Konkurrenz davongeflogen, hatte alle vier Springen gewonnen. Dass er die Tournee diesmal erneut würde gewinnen können, musste man ihm zutrauen, dass er das Kunststück vom Gewinn aller Springen auch in diesem Jahr würde vollbringen können, war zunächst nicht absehbar gewesen. Anders als vor drei Jahren war er diesmal nicht im gelben Trikot des Weltcup-Gesamtführenden angereist. Das trug Karl Geiger, der bis zum Auftaktspringen in seiner Heimatstadt Oberstdorf die konstanteste Saisonleistung gezeigt hatte. Selbst Kobayashi war ob der eigenen Form überrascht: „Ich weiß wirklich selbst nicht, warum ich gerade so konstant bin“, sagte er nach dem dritten Springen in Bischofshofen, „ich bin einfach so gesprungen, wie ich wollte.“

Daran wurde er erst wenige Wochen vor der Tournee gehindert. Ende November war im finnischen Ruka ein PCR-Test positiv ausgefallen – während die restlichen Weltcup-Springer zum nächsten Ort weiterzogen, musste Kobayashi in Finnland und in Quarantäne bleiben. Während sein vermeintlich größter Tournee-Rivale Karl Geiger im Gesamtweltcup davonzog, nutzte der Japaner die Zwangspause nicht nur zum Onlineshoppen von neuen Skneakers, wie man auf seinem YouTube-Kanal sehen konnte, sondern offenbar auch zur Regeneration. „Ich habe das als Auszeit genommen, von da an lief es“, sagte Kobayashi.

Von den letzten drei Springen vor der Weihnachtspause gewann er gleich zwei und untermauerte seine Ansprüche in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Die stellten natürlich auch Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Ausgerechnet auf den beiden deutschen Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen verspielte das deutsche Duo jedoch bereits die Chance auf den Gesamtsieg. Fortan ging es „nur“ noch um den dritten Platz, weil auch Marius Lindvik konstanter als Geiger und Eisenbichler flog.

Doch ausgerechnet in diesem letzten Springen ergab sich für Geiger noch einmal die Chance auf wenigstens einen Tagessieg. Hatte er bei den vorherigen drei Springen das Podest verpasst und auch in der nachmittäglichen Qualifikation keinen guten Sprung erwischt, so zauberte der 28-Jährige einen Flug auf 140,5 Metern auf die Paul-Außerleitner-Schanze. Damit distanzierte er nicht nur Ryoyu Kobayashi um 6,8 Punkte, sondern hatte sich zu diesem Zeitpunkt in der Gesamtwertung der Tournee auf den dritten Platz verbessert.

Diesmal keine Leistungssteigerung im zweiten Sprung

Der Japaner konnte für seine Verhältnisse diesmal nicht die Leistung der vergangenen drei Springen zeigen. Hatte er dort selbst auf Anlaufverkürzungen nicht reagiert und die weitesten Sprünge der Konkurrenz gezeigt, schien ihn die Sache mit dem zweiten Grand-Slam-Titel zu beschäftigen. Anders als in Garmisch war es diesmal kein kurzer Moment des Wankens. Auch der zweite Sprung des Tages reichte nicht für den vierten Sieg im vierten Springen. Geiger wurde immerhin Tagesdritter, verpasste in der Gesamtwertung als Vierter aber das Podest.

Ohnehin hätte dieser Grand Slam, diese historische Leistung des Japaners einen kleinen Makel gehabt: Anders als bei den vorherigen Grand-Slam-Siegen hätte Kobayashi zwar alle vier Springen gewonnen, aber nach der witterungsbedingten Absage des Springens in Innsbruck lediglich auf drei Schanzen. So oder so wäre für Ryoyu Kobayashi nach dem Gewinn der Tournee noch Raum für eine Verbesserung in den kommenden Jahren gewesen.