Sabalenka steht bei US Open zum dritten Mal im Halbfinale

New York -Aryna Sabalenka aus Belarus hat ihre Favoritinnenrolle bei den US Open eindrucksvoll bestätigt und das Halbfinale erreicht. Die 25 Jahre alte baldige Tennis-Weltranglistenerste setzte sich mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Qinwen Zheng durch und steht zum dritten Mal nacheinander unter den besten Vier beim Grand-Slam-Turnier in New York.

„Ich habe heute definitiv großartiges Tennis gespielt. Ich bin super glücklich mit meiner Vorstellung. Ich habe mir selbst die Chance gegeben, es dieses Jahr im Halbfinale besser zu machen“, sagte Sabalenka. „Ich habe hier Dinge zu erledigen. Ich habe nach den US Open Zeit, darüber nachzudenken, dass ich die neue Nummer 1 bin.“

Durch die Achtelfinal-Niederlage der topgesetzten Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen wird Sabalenka nach den US Open erstmals in ihrer Karriere die Führung in der Weltrangliste übernehmen. Im Halbfinale trifft sie auf die Siegerin der Partie zwischen Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova und Madison Keys aus den USA. Sabalenka hatte dieses Jahr die Australian Open gewonnen und bei den French Open und in Wimbledon jeweils das Halbfinale erreicht.