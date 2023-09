Sabally verliert mit Dallas Wings Auftakt in Halbfinalserie

Las Vegas -Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings den Start in die Halbfinal-Serie gegen die Las Vegas Aces verloren. Gegen den Favoriten kassierten die Wings in den WNBA-Playoffs ein 83:97.

Sabally war mit 16 Punkten beste Werferin ihrer Mannschaft. „Wir müssen im dritten Viertel besser starten, darauf müssen wir einen Fokus richten“, analysierte Sabally. Zwei verwandelte Freiwürfe von ihr verkürzten den Pausenrückstand zwar sofort auf zwei Zähler, das Viertel ging aber dennoch mit 26:12 an die Aces. Spiel zwei in der Best-of-Five-Serie ist am Dienstag erneut in Las Vegas.