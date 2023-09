Sabally: WNBA-Preis „bedeutet viel für deutschen Basketball“

Dallas -Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally sieht in ihrer Auszeichnung als am stärksten verbesserte Spielerin in der WNBA auch ein Signal für den Sport in Deutschland.

„Das bedeutet viel für den deutschen Basketball, einen so bedeutenden Preis zu gewinnen. Es ist echt cool und ich freue mich da sehr drüber“, sagte die 25-Jährige von den Dallas Wings. Sabally war zuvor zum Most Improved Player 2023 ernannt worden - diese Auszeichnung erhält die Spielerin, die im Vergleich zur Vorsaison laut WNBA die größte Entwicklung vollzogen hat.

Richtig genießen kann Sabally die Auszeichnung aber noch nicht. „Ich bin dankbar. Das zeigt, dass ich etwas Großartiges getan habe und besser war als vergangene Saison. Aber mein Fokus liegt noch auf dem nächsten Spiel, deswegen ist es schwierig das jetzt richtig zu genießen“, sagte sie. Im Halbfinale der Playoffs trifft Dallas auf die klar favorisierten Las Vegas Aces. Spiel eins der Best-of-Five-Serie ist am 24. September.

Sabally hat in ihrer vierten Saison in der nordamerikanischen Top-Liga in 38 Hauptrundenspielen durchschnittlich 18,6 Punkte sowie 8,1 Rebounds und 4,4 Assists erzielt. In der Spielzeit davor waren ihr in 11 Spielen durchschnittlich 11,3 Punkte sowie 4,8 Rebounds und 2,1 Assists gelungen.