Silverstone - Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat das turbulente Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen. Der Spanier setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien vor dem Mexikaner Sergio Perez im Red Bull durch und feierte den ersten Sieg seiner Karriere.

Dritter wurde Ex-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, während WM-Spitzenreiter Max Verstappen seinen Red Bull nach technischen Problemen nur auf Rang sieben steuern konnte. Mick Schumacher holte im Haas-Rennwagen als Achter zum ersten Mal in seiner Laufbahn Punkte in der Motorsport-Königsklasse, Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin auf den neunten Rang.

Wie durch ein Wunder hatte Guanyu Zhou zu Beginn des Rennens einen Horror-Unfall ohne schwere Verletzungen überstanden. Der Chinese überschlug sich kurz nach dem Start nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in seinem Alfa Romeo und krachte über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun. Das Rennen wurde sofort unterbrochen. Nach bangen Minuten teilte Zhous Team mit, der 23-Jährige sei wohlauf. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus an der Strecke bestätigte dies auch der Weltverband Fia. Zhou konnte die Einrichtung noch während des WM-Laufs wieder „fit“ verlassen.