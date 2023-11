New York -Die New York Giants müssen wohl für den Rest der Saison in der National Football League auf ihren Quarterback Daniel Jones verzichten.

Der 26-Jährige erlitt beim 6:30 in Las Vegas einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Das teilte Trainer Brian Daboll nach einer Untersuchung des Spielers mit. Auf die Position von Jones könnte nun Tommy DeVito rücken.