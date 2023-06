Saison zu Ende: Speerwerfer Hofmann erleidet Kreuzbandriss

Frankfurt/Main -Der frühere Speerwurf-Vizeeuropameister Andreas Hofmann hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und muss die Saison beenden.

„Ich hatte harte Tage seit letztem Sonntag. Beim Speerwurf habe ich mir beim Aufwärmen das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen“, schrieb der 31 Jahre alte Mannheimer auf Instagram. „Ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmte, fiel auf den Boden und hielt mir das Knie an die Brust. Es fühlte sich schrecklich an.“

„Ich werde um eine Operation nicht herumkommen“

In der nächsten Woche wolle er mit einem Kniespezialisten besprechen, wie es weitergehen soll. „Ich werde um eine Operation nicht herumkommen“, erklärte Hofmann. „Ich werde (wieder) zurückkommen, das verspreche ich.“

Wegen einer Ellenbogen-Operation hatte er 2021 die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Bei der WM in Eugene/USA im vergangenen Jahr war er aufgrund von Rückenproblemen in der Qualifikation mit drei ungültigen Versuchen ausgeschieden.