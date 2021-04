Berlin - Es ist der Tag, auf den Rennbahnbesitzer Gerhard Schöningh und die Fans des Pferdesports in der Region das ganze Frühjahr hinfiebern. Am Ostersonntag startet in Hoppegarten die neue Galoppsaison. Anders als noch im Vorjahr muss der Auftakt aufgrund der Corona-Verordnungen auch nicht verschoben werden. Richtige Rennbahn-Atmosphäre will dennoch nicht aufkommen, denn Zuschauer sind nicht zugelassen. Anstatt auf der Picknickwiese oder von den Tribünen die Favoriten anzufeuern, ist es wie in so vielen Rennen des letzten Jahres nur möglich, per Livestream zu verfolgen, ob das online gewettete Pferd die Hoffnungen erfüllt.

Nur kurz kehrte die Normalität in Hoppegarten zurück

„Es hatte bis vor kurzem niemand damit gerechnet, dass wir hier zu den gleichen Bedingungen wie vor einem Jahr starten“, sagt Schöningh. „Wir hatten alle gedacht, dass die Saison mit 1000 oder noch besser mit 3000 bis 4000 Zuschauern würde losgehen können.“ Als am Saisonhöhepunkt der Vorsaison, dem Renntag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, knapp 4000 Fans auf die Anlage strömten, fühlte es sich an wie eine Rückkehr zur Rennsport-Normalität.

Trotz aller Unabwägbarkeiten und Risiken sehen die Prognosen weniger düster aus, als man nach der Krisensaison hätte vermuten können. Was vor allem daran liegt, dass die Rennbahn glimpflich durch 2020 gekommen ist. Sowohl bei der Wette auf der Bahn als auch bei den Eintrittsgeldern gingen die Einnahmen bei den wenigen Gelegenheiten, Zuschauer zulassen zu dürfen, gegen null. Entsprechend groß waren auch die Einbrüche beim Catering. Zudem lagen die Sponsorengelder bei etwa 75 Prozent des Vorjahres. „Das hört sich immer noch alles ziemlich grauenhaft an“, sagt Schöningh, „aber wir hatten im Schnitt um die 30 Prozent reduzierte Rennpreise. Und dann haben wir die Veranstaltungskosten extrem heruntergefahren. Wenn man keine Tribünen aufhat, kann man mit einem Bruchteil der Ordnungskräfte, der Reinigungskosten und des Toto-Personals planen, da konnten wir dann einiges einsparen.“

Hilfreich war zudem, dass sich die Buchmacher solidarisch zeigten. Anfangs verzichteten sie komplett auf die übliche Vermittlungsgebühr bei Online-Wetten. Da sich der Außeneinsatz im Vergleich zu 2019 nahezu verdoppelt hatte, konnten die Rennbahnen immerhin über diesen Weg Mehreinnahmen generieren. Und auch in den Ställen hat sich die Krise nicht so dramatisch ausgewirkt, wie man zuvor fürchten musste. „Die Zahl der Pferde im Training ist nur um drei Prozent zurückgegangen, da gab es Prognosen, dass dieser Wert um minus 20 oder minus 30 Prozent einbricht. Dieser Fall ist aber nicht eingetreten“, zeigt sich Schöningh immer noch erleichtert.

Einbruch bei Gastveranstaltungen

Klar ist aber auch, dass dieser Zustand nicht mehr allzu lange gutgehen wird. So verfügen Pferdetrainer über zwei Einnahmequellen: die Gebühren, die von den Besitzern für das Training bezahlt werden, und Gewinnprozente. Und gerade die Gewinnprozente waren 2019 deutlich rückläufig mit circa 40 Prozent. „Wir haben hier keine dramatischen Einbrüche oder prominente Abgänge“, weiß Schöningh, „und ich habe große Bewunderung für das Durchhaltevermögen, aber endlos wird das nicht gehen. Ich hoffe, dass wir die Kurve Richtung Normalität kriegen.“

Was sich Schöningh als Eigner nicht nur wünscht, damit die Pferde wieder vor Fans galoppieren dürfen. „Man kann keine Rennbahn dieser Größe nur mit Rennsport betreiben“, sagt der Fondsmanager. Konzerte, Messen und andere Gastveranstaltungen gewinnen zunehmend an Bedeutung, um eine Anlage wirtschaftlich erfolgreich zu führen.

Und gerade in diesem Bereich trübt Corona die Bilanzen noch viel mehr. „2019 hatten wir eine Viertelmillion an Mieteinnahmen, die reiner Gewinn sind“, rechnet Schöningh vor. Unser Budget war für 2020 noch deutlich höher, weil wir eine neue Veranstaltung mit dem Titel ‚Winter Wunderland‘ gebucht hatten, die im Winter hätte stattfinden sollen.“ Aber auch diese musste wie so vieles entfallen. Und riss ein großes Loch in die Bilanz.

Dennoch ist die Vorfreude natürlich groß, dass am Sonntag ab 11.15 Uhr insgesamt 121 Pferde in zwölf Rennen über die Hoppegartener Bahn um 74.000 Euro Preisgeld galoppieren, was sich über den HD-Livestream „Hoppegarten@home“ zu Hause verfolgen lässt. Höhepunkt sind zwei internationale Listenrennen: der Preis des Gestüts Röttgen (1600 m, 15.000 Euro) und das Altano-Rennen (2800 m, 15.000 Euro).