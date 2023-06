Sakkari und Kvitova im Tennis-Halbfinale in Berlin

Nach heftigem Regen am Freitag fallen Viertel- und Halbfinale beim Tennisturnier in Berlin auf einen Tag. Die Halbfinalistinnen kommen aus Griechenland, Kroa...

Berlin -Tennisspielerin Maria Sakkari hat beim Rasenturnier in Berlin ihre sechste Halbfinal-Teilnahme in diesem Jahr geschafft und hofft auf ihren ersten Turniererfolg im Jahr 2023. Die Weltranglisten-Achte aus Griechenland setze sich im Viertelfinale am Samstag mit 7:6 (9:7) und 6:1 gegen die Tschechien Marketa Vondrousova durch.

Im Halbfinale (15:00 Uhr/Servus TV) trifft die 27-Jährige ebenfalls an diesem Samstag auf Donna Vekic aus Kroatien. Vekic gewann ihr Viertelfinale mit 6:2 und 7:6 (7:0) gegen die russische Außenseiterin Jelina Awanessjan.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und die Russin Jekaterina Alexandrowa gegenüber. Die Tschechien Kvitova setze sich im Viertelfinale mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Französin Caroline Garcia durch. Alexandrowa zog ohne Match in die Runde der besten vier ein. Ihre Landsfrau Weronika Kudermetowa musste für das Viertelfinale verletzungsbedingt absagen.

Eigentlich hätten die Viertelfinalspiele bereits am Freitag ausgetragen werden sollen. Doch Dauerregen verhinderte den kompletten Spielbetrieb und führte zur Verschiebung auf Samstag. Das mit 850.000 US-Dollar dotierte Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß dient der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Event in Wimbledon. Das Finale findet am Sonntag in Steffi-Graf-Stadion statt.