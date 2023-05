Sandhausen kommt der Rettung wieder näher

Sandhausen -Der abstiegsbedrohte SV Sandhausen setzt seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga unter Interimstrainer Gerhard Kleppinger fort.

Der Tabellenletzte gewann mit 2:1 (1:0) gegen den SSV Jahn Regensburg und zog dank des dritten Spiels ohne Niederlage nacheinander unter Kleppingers Leitung nach Punkten mit den Oberpfälzern gleich. Der Rückstand auf den rettenden 15. Rang beträgt bei noch vier ausstehenden Partien drei Zähler für beide Mannschaften, der Relegationsrang ist einen Punkt entfernt.

Merveille Papela (16. Minute), dessen Schuss unhaltbar abgefälscht wurde, und Dario Dumic (52.) per Kopf trafen vor 5243 Zuschauern für die Hausherren. Innenverteidiger Dumic war bereits bei Kleppingers Einstand beim 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg doppelt erfolgreich gewesen.

Von den Gästen kam über weite Strecken zu wenig, trotzdem schaffte es der SVS zum 15. Mal in Folge nicht, in der Liga zu null zu spielen. Prince Osei Owusu, der schon kurz vor der Pause an die Latte geköpft hatte, erzielte den Anschlusstreffer (64.). In der Schlussphase schwächten sich die Regensburger selbst. Leon Guwara sah die Rote Karte (85.).

Beinahe hätte Schiedsrichter Deniz Aytekin die Spielleitung abgeben müssen. Der 44-Jährige konnte bei einem Zweikampf zwischen Sandhausens Erik Zenga und Benedikt Gimber vom Jahn nicht mehr ausweichen. Nach einer Behandlungspause konnte Aytekin aber doch weitermachen.