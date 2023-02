Sandro Schwarz feiert Jubiläum: Gladbach-Spiel als Maßstab Sandro Schwarz von Hertha BSC will bei seinem Jubiläum auf der Trainerbank die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. „Die zweite Halbzeit gegen Gl... dpa

Berlin (dpa) – -Sandro Schwarz von Hertha BSC will bei seinem Jubiläum auf der Trainerbank die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. „Die zweite Halbzeit gegen Gladbach dient als Maßstab“, sagte Schwarz, der vor seinem 100. Spiel als Coach in der höchsten deutschen Spielklasse steht, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Berliner hatten Gladbach am 20. Spieltag mit 4:1 besiegt, belegen nach der 1:4-Niederlage in Dortmund mit 17 Punkten den vorletzten Platz, zwei Zähler hinter den punktgleichen Teams aus Bochum, Hoffenheim und Stuttgart.