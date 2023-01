Sandro Schwarz freut sich über „viel Tempo und Tiefe“ Hertha-Trainer Schwarz sieht seine Mannschaft im Trainingslager in Florida auf dem Weg zum Fußball, den er sehen möchte. Zum Re-Start zeichnet sich bereits e... dpa

Bradenton -Eine gewisse Freude war Hertha-Trainer Sandro Schwarz anzusehen - für Jubelstürme blieb trotz zehn erzielter Treffer sowie lediglich einem Gegentor in zwei Testspielen im Trainingslager in Bradenton kein Platz. „Ich habe gesehen, wie wir spielen wollen. Mit viel Tempo und Tiefe“, sagte der 44-Jährige nach dem 7:1-Erfolg gegen den Club The Villages SC auf dem Gelände der IMG Academy in Bradenton.