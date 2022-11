Sandro Schwarz: Man sieht Identität, die wir aufgebaut haben Hertha-Trainer Sandro Schwarz sieht bei seiner Mannschaft nach der Hinrunde eine gewachsene Identität. „Ich finde, dass wir Stabilität aufgebaut haben. Man s... dpa

Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz lächelt. Andreas Gora/dpa

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz sieht bei seiner Mannschaft nach der Hinrunde eine gewachsene Identität. „Ich finde, dass wir Stabilität aufgebaut haben. Man spürt, was wir spielen, wie wir spielen wollen, was die Aktivität angeht“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde. „Aber in der Aktivität haben wir noch Schritte zu gehen, was Verbesserungen angeht.“