Sandwich statt Worte: Davies frustriert nach Kanadas WM-Aus Bayern-Star Alphonso Davies schreibt für Kanada WM-Geschichte. Die Heimreise muss er trotzdem nach der Gruppenphase antreten. Deshalb verschlug es ihm die Sp... dpa

Al-Rajjan -Ein nicht gerade nach Sportlernahrung aussehendes Sandwich war für Alphonso Davies die Rettung. Der Bayern-Star stopfte sich die Weißbrotscheiben im Erdgeschoss des Chalifa International Stadions schnell in den Mund und kam so um ein paar erklärende Worte herum. Dabei hätte es viel zu sagen gegeben. Über das von ihm erzielte erste WM-Tor Kanadas. Oder das schon nach zwei Spielen feststehende Aus in der Gruppenphase. Aber mit 22 Jahren war Davies offenbar noch nicht so weit, sich der Verantwortung zu stellen.