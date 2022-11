Sané im Training - Flick mit 26 Spielern auf dem Platz

Leroy Sané hat in der Vorbereitung auf das WM-Spiel gegen Spanien zumindest teilweise mit seinen Kollegen trainieren können.

Der Offensivspieler vom FC Bayern München hatte wegen einer Verletzung am rechten Knie die Auftaktpartie der Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan am Mittwoch verpasst. Nach dem 1:2 droht der DFB-Auswahl bei einer weiteren Niederlage am Sonntag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Spanien das Vorrundenaus.

Bundestrainer Hansi Flick konnte die Übungseinheit am Freitagnachmittag im Stadion des Al-Shamal SC durch Sanés Rückkehr zumindest zu Beginn mit allen 26 Akteuren bestreiten. Bei der Aufwärmrunde lief Sané neben Jamal Musiala am Ende der Gruppe. Sein rechtes Knie war von einem Tapeverband gestützt. Laut DFB sollte Sané aber nicht das komplette Training absolvieren. Inwiefern der 26-Jährige am Sonntag einsatzfähig sein wird, war noch unklar.