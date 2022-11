Saudi-Arabien nach Niederlage: „Wir werden nicht aufgeben“

Saudi-Arabien will sich im Kampf um das Achtelfinal-Ticket bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht von der Niederlage gegen Polen entmutigen lassen.

„Wir werden nicht aufgeben“, sagte Trainer Hervé Renard mit Blick auf das letzte Gruppenspiel am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen Mexiko. Mit einem Sieg gegen die Lateinamerikaner würden die Saudis sicher zum zweiten Mal nach 1994 in das Achtelfinale einer WM einziehen. „Wir sind noch am Leben“, betonte der Franzose.

Nach dem umjubelten 2:1 am ersten Spieltag gegen Argentinien ließ sein Team beim 0:2 gegen Polen zu viele Chancen liegen. „Wir haben das Spiel nicht verloren, weil wir unglücklich waren, sondern weil wir nicht effizient waren“, monierte Renard.