Antti Ronkainen ist der sechste Zugang der BR Volleys – und der Mann der den Kader des deutschen Meisters BR Volleys komplettiert. Der 1,91 Meter große Außenangreifer trainiert gerade mit der finnischen Nationalmannschaft in Kuortane. Sein Verband, Suomen Lentopalloliitto, bereitet sich auf die Qualifikation für die nächste EM vor. Und was macht Ronkainen, 25, nach dem Training am liebsten? In die Sauna gehen. „Hier in unserem Trainingszentrum hat jedes Doppelzimmer eine eigene Sauna. Es gibt nebenan einen See, mit drei weiteren Saunas. Ich liebe das Saunieren das ganze Jahr über, vor allem aber im Winter“, sagt er.

Von Ende August an wird sich der Volleyballer, der seit 2018 zur finnischen Nationalmannschaft gehört und nach einem Jahr bei der SVG Lüneburg zuletzt zwei Jahre in der Schweiz spielte, nach Saunas in Berlin umschauen. Nach dem Abschied des Franzosen Samuel Tuia suchte der Klub einen Allrounder auf der Außenposition. „Wir haben sehr viel Gutes über Ronkainens Art und seine Teamfähigkeit gehört. Er soll ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler sein – mit einem sehr guten Aufschlag und einer guten Annahme“, sagt Volleys-Manager Kaweh Niroomand.

Antti Ronkainen will um seinen Platz im Team kämpfen

Als er die Anfrage aus Berlin bekam, sei er sehr begeistert gewesen, sagt Ronkainen. „Ich verfolge den Klub schon lange und weiß, dass er zu Europas Topvereinen zählt und in der Champions League spielt. Bei einer solch reizvollen Aufgabe war die Entscheidung einfach.“ Ronkainen weiß, dass die BR Volleys auf seiner Position gut besetzt sind: „Ich habe gegen Cody Kessel gespielt als ich in Lüneburg war. Ich kenne Tim Carlé und Ruben Schott, die sind alle richtig gut. Aber ich werde um meinen Platz im Team kämpfen.“

Aufgewachsen ist Ronkainen in Kuusamo, einer 15.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Finnlands, die Wintersportfans vor allem von Langlauf- oder Skisprung-Weltcups kennen. Als Schüler habe er mit seiner Klasse immer Eintrittskarten erhalten, wenn es Wettkämpfe in Ruka-Kuusamo gab. Da sein Vater Volleyballer war und die älteren Geschwister ebenfalls Volleyball spielten, landete der aufgeschlossene Athlet aber nicht beim Eishockey, Langlauf oder Fußball, sondern beim Baggern und Pritschen. Bei der Heim-EM im Sommer 2021 gehörte er zum Stamm des finnischen Teams, in diesem Jahr führt er es als Kapitän an.

Nach Stationen in Lüneburg, bei Lausanne UC und Volley Näfels sind die BR Volleys der erste Großstadt-Klub in Ronkainens Karriere. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Und ihm ist klar: „Es geht um Titel.“

Seit Dienstag ist nun auch klar, dass der Volleyball-Bundesliga (VBL) kommende Saison ein starkes Team fehlt: Die United Volleys Frankfurt, die den Berlinern zuletzt eine mitreißende Play-off-Halbfinalserie lieferten, erhalten keine Lizenz für die höchste Männerspielklasse mehr. Grund ist der fehlende Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Klubs.

Der Pokalsieger von 2021 und Meisterschaftsdritte der Vorsaison schaffte es nicht, die erforderlichen Einnahmennachweise für 2022/23 zu hinterlegen. „Das ist ein Drama. Ich bin wirklich sehr enttäuscht und sauer über diese Entwicklung in Frankfurt, die sich schon länger abgezeichnet hat. Jetzt stehen Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins auf der Straße. Und für uns ist das ein immenser Imageschaden“, sagt Volleys-Manager Niroomand. „Ich bin sauer auf die Situation und auf die Verantwortlichen.“

United-Volleys-Geschäftsführer und Luftfahrtunternehmer Alexander Korosek hatte schon vorige Saison einen Punktabzug wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen kassiert. Nun sollen 250.000 Euro im ohnehin reduzierten Etat fehlen. So endet das, was als Projekt Spitzenvolleyball mit Förderung deutscher Talente vielversprechend begann, nach sieben Jahren.

Ronkainen erfuhr im Camp von dem Rückzug. „Dass Frankfurt raus ist, ist traurig für die Liga und die Spieler, die jetzt neue Teams finden müssen. Nur sind jetzt eigentlich alle Plätze schon besetzt“, sagt Ronkainen. Im Berliner Kader war er das letzte fehlende Puzzlestück.