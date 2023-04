Sawe und McColgan siegen bei Berliner Halbmarathon Sabastian Sawe aus Kenia und die Britin Eilish McColgan haben den Berliner Halbmarathon gewonnen. Sawe schaffte die 21,1 Kilometer am Sonntag mit dem Ziel am... dpa

ARCHIV - Sabastian Sawe aus Kenia kommt als Sieger ins Ziel. Andreas Gora/dpa

Berlin -Sabastian Sawe aus Kenia und die Britin Eilish McColgan haben den Berliner Halbmarathon gewonnen. Sawe schaffte die 21,1 Kilometer am Sonntag mit dem Ziel am Brandenburger Tor in 59:00 Minuten. Vorjahressieger Alex Kibet wurde Zweiter. Den kenianischen Dreifach-Erfolg machte Kiprop Bravin perfekt.