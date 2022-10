SC DHfK zieht Notbremse: Trainer Haber muss gehen Nach 15 Jahren im Verein ist Schluss. Der SC DHfK Leipzig trennt sich von Trainer André Haber, der im Club einst als Coach in der Jugend begann und sich bis ... dpa

ARCHIV - DHfK-Trainer Andre Haber reagiert an der Seitenlinie. dpa/Archiv Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Leipzig -Die Blamage im Ostderby war eine zu viel. Der SC DHfK Leipzig hat die Konsequenzen aus der sportlichen Misere gezogen und Trainer André Haber nach vier Jahren freigestellt. Das teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Über die weitere sportliche Perspektive will Manager Karsten Günther am Dienstag informieren. Der mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestartete Club ist Drittletzter, hatte am Sonntag 24:32 beim SC Magdeburg verloren.