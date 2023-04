SC Potsdam erleichtert: Chance aufs Halbfinale gewahrt Das vorzeitige Aus haben die Potsdamer Volleyballerinnen abgewendet. Vor dem entscheidenden Playoff-Spiel gegen Suhl bangt das Team um ihre Annahmespielerin. dpa

Potsdam -Für die Volleyballerinnen des SC Potsdam brachte die Reise nach Thüringen den erhofften Ertrag. „Wir wollten unbedingt ein Entscheidungsspiel, das haben wir geschafft“, freute sich Vorstandsmitglied Toni Rieger nach dem 3:1 (25:9, 24:26, 25:22, 25:20)-Erfolg beim VfB Suhl am Samstag. Im Play-off-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft, ausgetragen im Modus Best of three, steht es damit nach Siegen 1:1.