SC Potsdam geht mit Euphorie ins Halbfinale gegen Schwerin Dreimal sind die Volleyballerinnen des SC Potsdam in dieser Saison schon auf den Schweriner SC getroffen. Alle drei Spiele haben die Brandenburgerinnen verlo... dpa

ARCHIV - Potsdams Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez an der Seitenlinie. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Dreimal sind die Volleyballerinnen des SC Potsdam in dieser Saison schon auf den Schweriner SC getroffen. Alle drei Spiele haben die Brandenburgerinnen verloren. Doch das soll nicht zur Gewohnheit werden. „Bei uns ist die Euphorie groß. Wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin“, sagt SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Mannschaften am Samstag (17.00 Uhr) in der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Es ist das erste Spiel in der Serie im Modus Best-of-three im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft.