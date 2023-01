SC Potsdam in der Königsklasse: „Wir sind nur der Underdog“ Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sehen sich in ihrem vorletzten Gruppenspiel in der Champions League klar in der Rolle des Außenseiters. „Unser Gegner is... dpa

ARCHIV - Ein Volleyball wird über das Netz gespielt. pa/Archivbild Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Potsdam -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sehen sich in ihrem vorletzten Gruppenspiel in der Champions League klar in der Rolle des Außenseiters. „Unser Gegner ist eine absolute Topmannschaft. Wir sind da nur der Underdog“, sagte Sportdirektor Toni Rieger der Deutschen Presse-Agentur vor dem Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr, MBS-Arena) gegen Igor Gorgonzola Novara aus Italien.