SC Potsdam verliert Gipfeltreffen und die Tabellenführung

Stuttgart -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga ihre Tabellenführung eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez verlor das Gipfeltreffen beim deutschen Meister und Pokalsieger MTV Stuttgart am Freitagabend mit 1:3 (25:22, 18:25, 18:25, 26:28). Nach seiner zweiten Saison-Niederlage wurde der SCP vom Kontrahenten aus Baden-Württemberg an der Tabellenspitze abgelöst.