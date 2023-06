SC Potsdam verpflichtet Harbin vom Ligarivalen Suhl

Potsdam -Danielle Harbin spielt künftig für den SC Potsdam in der Volleyball-Bundesliga der Damen. Die 27 Jahre alte Amerikanerin wechselt vom Klassenkonkurrenten VfB Suhl zu den Pokalsiegerinnen und Vizemeisterinnen. „Danielle ist eine Spielerin, die ich unbedingt haben wollte“, sagte Potsdams Cheftrainer Riccardo Boieri in einer Mitteilung am Dienstag. Harbin sei eine sehr komplette Spielerin, „eine fantastische Persönlichkeit und passt hervorragend in unser Spielsystem. Auch wenn sie sich in den letzten Jahren großartig entwickelt hat, verfügt sie noch über viel Potenzial“, sagte der SC-Trainer.

Harbin spielte von 2013 bis 2017 für die Universität Arkansas, ehe es über TS Volley Düdingen in der Schweiz und P2P Baronissi in Italien 2020 nach Suhl gegangen war. „Ich schaue sehr optimistisch auf ein neues Kapitel meines Lebens – bei einem Club, der sich während meiner Zeit in Deutschland sehr weiterentwickelt hat“, sagte die 1,85 Meter große Diagonalangreiferin nun.