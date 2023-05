SC Potsdam vor drittem Finalspiel: „Wir haben keinen Druck“

Potsdam -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam ziehen aus der Außenseiterrolle im Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft einen eigenen Vorteil. „Wir haben keinerlei Druck“, sagte Sportvorstand Toni Rieger der Deutschen Presse Agentur vor der dritten Partie in der Serie Best of five beim MTV Stuttgart am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1).

Potsdams Kapitänin Laura Emonts führt noch einen weiteren Pluspunkt ins Feld. „Wir sind Teamplayer, nicht so wie Stuttgart, deren ganzes Spiel auf zwei hervorragende Spielerinnen ausgerichtet ist“, erzählte die 32-Jährige im Interview mit dem RBB. Ihr Respekt gilt beim Gegner den beiden Angreiferinnen Krystal Rivers und Simone Lee, die von den 187 Punkten der Stuttgarterinnen in den zwei bisherigen Finalspielen zusammenrechnet 84 erzielt haben.

Obwohl aber die Potsdamerinnen am Samstag mit ihrem eindrucksvoll erspielten 3:1-Erfolg nach Siegen im Finale zum 1:1 gleichgezogen haben, kokettieren sie nach wie mit ihrer Rolle als Außenseiter gegen den Titelverteidiger. „Wir gehen da ganz locker ran, wollen eine gute Leistung bringen“, sagt Rieger. Er ist aber auch überzeugt: „Es wird ein spannendes Spiel.“

Fest steht: Wer die Partie gewinnt, kann am Samstag im vierten Spiel in Potsdam die Meisterschaft perfekt machen. Was den Potsdamerinnen Mut machen sollte: Die Mannschaft hat nach der ernüchternden 0:3-Heimpleite gegen den VfB Suhl zum Auftakt des Viertelfinales ihr zwischenzeitliches Leistungstief abgeschüttelt. Wichtige Stützen wie Hester Jasper, Anett Nemeth und Laura Emonts knüpfen längst wieder an ihre starke Form im Frühstadium der Saison an. „Ein Grund dafür ist sicherlich, dass jetzt die Dreifachbelastung mit Bundesliga, Pokal und Champions League wegfällt“, meint Rieger.

Wie es beim SC Potsdam nach Saisonende weitergeht, das kommuniziert der Verein noch nicht nach außen. „Unser Fokus ist jetzt ausschließlich auf die Finalserie gerichtet. Das wollen wir jetzt genießen“, sagt Rieger.