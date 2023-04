SC Potsdam vor zweitem Halbfinale: „Werden alles reinhauen“ Zwei Matchbälle haben sich die Volleyballerinnen des SC Potsdam im Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erkämpft, gleich den ersten wollen sie z... dpa

Potsdam -Zwei Matchbälle haben sich die Volleyballerinnen des SC Potsdam im Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erkämpft, gleich den ersten wollen sie zum Einzug ins Endspiel nutzen. Gewinnt die Mannschaft gegen den Schweriner SC nach dem 3:2-Auswärtssieg auch das zweite Spiel in der Serie Best of three vor eigener Kulisse am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1), stünde sie vorzeitig im Finale. „Wir werden alles reinhauen“, verspricht SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger dem Potsdamer Publikum.