SC Potsdam will gegen Suhl „ein drittes Spiel erzwingen“ Die Volleyballerinnen des SC Potsdam geben sich im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft noch längst nicht geschlagen. Zwar wiegt die Hypothek ... dpa

ARCHIV - Potsdams Sarah van Aalen (l) und Laura Emonts. Die Volleyballerinnen haben beim Playoff-Auftakt enttäuscht. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam geben sich im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft noch längst nicht geschlagen. Zwar wiegt die Hypothek der 0:3-Heimniederlage gegen den VfB Suhl schwer, doch im zweiten Spiel der Play-off-Serie Best of three am Samstag (19.00 Uhr) wollen die Brandenburgerinnen gegen den Tabellensechsten der Hauptrunde die Wende schaffen. „Ich bin überzeugt, dass wir diesmal besser auftreten werden“, sagt Sportchef Toni Rieger. „Wir wollen unbedingt ein drittes Spiel erzwingen.“