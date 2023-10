Schachtar Donezk verpflichtet Pusic als neuen Trainer

Donezk -Einen Tag vor dem Champions-League-Gastspiel beim FC Barcelona hat der ukrainische Club Schachtar Donezk den Bosnier Marino Pusic als neuen Trainer präsentiert.

Der 52-Jährige, der zuletzt als Assistenztrainer von Arne Slot bei Feyenoord Rotterdam gearbeitet hatte, tritt die Nachfolge von Patrick van Leeuwen an. Von dem Niederländer hatte sich der Serienmeister in der vergangenen Woche getrennt.

Pusic soll bereits am Mittwoch in Barcelona mit auf der Bank sitzen, wie Sportdirektor Darijo Srna sagte. Schachtar trägt wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine seine Champions-League-Heimspiele in dieser Saison in Hamburg aus.