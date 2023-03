Schäfer-Betz verpasst Turn-EM

Pauline Schäfer-Betz muss verletzungsbedingt auf eine Teilnahme an der Turn-Europameisterschaft in Antalya verzichten.

Aufgrund von Problemen an der Halswirbelsäule konnte die Schwebebalken-Weltmeisterin von 2017 in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt trainieren, wie die 26-Jährige auf Instagram mitteilte. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Einsatz im Wettkampf undenkbar.“ Die EM in der Türkei findet vom 11. bis 16. April statt.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Leistungsträger Lukas Dauser seine Teilnahme an der Turn-EM abgesagt. Der Vize-Weltmeister und Olympia-Zweite von Tokio am Barren wird wegen einer Schulterverletzung fehlen.