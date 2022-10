Schäfer nach Fischer-Ausfall: Werden gut vorbereitet sein Zwei Tage vor dem Europa-League-Spiele am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Malmö FF war beim 1. FC Union Berlin das Fehlen von Trainer Urs Fischer das große T... dpa

Berlin -Zwei Tage vor dem Europa-League-Spiele am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Malmö FF war beim 1. FC Union Berlin das Fehlen von Trainer Urs Fischer das große Thema. „Wir haben die Nachricht am Montag erhalten, am Regenerationstag“, sagte Mittelfeldmann Andras Schäfer am Dienstag in einer Medienrunde.