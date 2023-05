Schalke und Bochum besitzen größere Mentalität als Hertha – oder täuscht das?

Während die Konkurrenz punktet, verlieren die Berliner im Abstiegskampf an Boden. Das liegt keinesfalls an der Siegermentalität, sondern an anderen Faktoren.

Wer es mit Hertha BSC hält, muss sich derzeit in die Vergangenheit flüchten, um wenigstens ab und an klitzekleine Erfolgserlebnisse zu erhaschen. Dann ist die triste Gegenwart rund um die Mannschaft vielleicht besser zu ertragen. Dazu passte, dass mir der ehemalige Hertha-Profi Detlev Szymanek vor dem Duell der Berliner beim FC Bayern ein uraltes Video schickte. In 120 Sekunden ist dort der 2:0-Sieg von Hertha beim FC Bayern zu sehen – vom 29. Oktober 1977. Man kann sich an den Szenen erfreuen, als Gerhard Grau und Bernd Gersdorff die Bayern-Abwehr düpierten. Dieser Erfolg ist und bleibt auch nach dem jüngsten Auftritt der Berliner unter Trainer Pal Dardai am zurückliegenden Sonntag der letzte Sieg einer Hertha-Mannschaft in München. Er hat längst Patina angesetzt.

Detlev Szymanek mit drei Toren gegen Sepp Maier

Szymanek, 69, der in Düsseldorf lebt und mit Hertha BSC bangt, hat einst zwischen 1975 und 1977 insgesamt fünf Treffer im Berliner Trikot gegen den FC Bayern erzielt. Berühmt hat ihn sein Dreierpack gegen Weltmeister-Keeper Sepp Maier binnen sieben Minuten gemacht – bei der 4:7-Niederlage in München am letzten Spieltag der Saison 1975/76.

Da Szymanek Anfang der 1980er-Jahre auch für Schalke 04 stürmte und die Ruhrpott-Mentalität erlebte, fragte ich ihn, warum Gelsenkirchen oder auch der VfL Bochum aktuell in der Lage sind, enge Spiele zu drehen. Wenn ich Duelle der Teams aus dem Pott verfolge, sehe ich oft mehr Aggressivität, mehr Leidenschaft bei den Protagonisten, die jeden Meter des Platzes beackern, als bei Hertha. Oder täusche ich mich?

Szymanek glaubt, dass das Thema „Mentalität“ zu sehr aufgeblasen wird. Jeder Profi in der Bundesliga habe eine Siegermentalität, der eine besitze mehr Biss, der andere weniger, so Szymaneks Meinung. Dennoch sei ein Verein wie Schalke traditionell mehr in den Familien der Einwohner verankert als etwa in Berlin mit seinen vielen Zugezogenen. Diese innige Verbindung würde die Mannschaft zusätzlich antreiben.

Dennoch: Die Zuneigung der Hertha-Fans zu ihrem Verein ist genauso groß wie auf Schalke, ist aber auch Schwankungen unterworfen. Pal Dardai, Herthaner durch und durch, hat in seiner kurzen Zeit als Retter einiges bewegt – die Abwehr wurde stabilisiert und der Zusammenhalt auf dem Platz gefestigt. Er sagte nach dem 0:2 in München: „Ich habe eine Mannschaft gesehen. Jeder hat dem anderen geholfen.“ Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit in prekären Situationen, aber bei Hertha schien diese Tugend unter Trainer Sandro Schwarz zuletzt verloren gegangen zu sein.

Da der Blick in die oft erfolgreichere Vergangenheit nicht nur Trost für die Anhänger bringt, sondern auch die Spieler pushen kann, sollte Dardai seinen Kickern ein paar Szenen aus Duellen vorspielen, wo Hertha-Profis im wahrsten Sinne über ihre Schmerzgrenze gingen.

Hier zwei Beispiele, bei denen ich als Reporter hautnah dabei war. Beim ersten Auftritt in der Champions League (ja, da spielte Hertha einst!) im September 1999 bei Galatasaray Istanbul (2:2) verletzte sich Dariusz Wosz am Innenband, Thomas Helmer erlitt einen Innenbandriss und Michael Hartmann einen Mittelfußbruch. Nach der Roten Karte gegen Kostas Konstantinidis hielten acht Feldspieler mit dem starken Dardai das wertvolle Remis.

Gabor Kiraly beißt auf die Zähne

Im Dezember 2002 verteidigte Hertha im Uefa-Cup in London beim FC Fulham aufopferungsvoll ein 0:0, obwohl Josip Simunic mit einem Kieferbruch ins Krankenhaus musste und Keeper Gabor Kiraly, der überragend hielt, die letzten zwanzig Minuten mit einer schmerzhaften Hüftprellung durchhalten musste. Später, auf dem Flughafen, wurde er im Rollstuhl gefahren.



Nun muss es im Alles-oder-nichts-Spiel am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart nicht gleich so martialisch zugehen wie geschildert. Doch über die eigene Schmerzgrenze müssen alle Hertha-Spieler gehen. Das sind sie ihrem Arbeitgeber samt Anhängerschaft schuldig.