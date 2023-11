Schalker Aufsichtsratschef offen für Tönnies-Unterstützung

Gelsenkirchen -Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer hat sich offen für Unterstützung durch den früheren Clubchef Clemens Tönnies gezeigt.

„Wenn Clemens Tönnies ein Interesse daran hat, uns bei unserem Weg zu unterstützen, kann er jederzeit auf mich zukommen. Bisher hat er mir gegenüber kein Unterstützungsangebot signalisiert“, sagte der 46-Jährige dem „Kicker“. Fleisch-Unternehmer Tönnies war von 2001 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender des aktuellen Fußball-Zweitligisten gewesen.

Auch kritische Worte

Diese Amtszeit sieht Hefer allerdings auch kritisch. „In seine Verantwortung fallen sehr erfolgreiche Zeiten, aber eben auch die Phase, die zum kompletten Zusammenbruch 2021 geführt hat – im Wesentlichen dadurch, dass über einen längeren Zeitraum mehr Geld ausgegeben als eingenommen wurde“, sagte er. „Diese Schulden werden uns noch über mehrere Jahre begleiten. Ich verstehe, dass man sich nach den sportlich erfolgreichen Zeiten zurücksehnt, allerdings darf man nicht vergessen, dass der Verein da teilweise über seinen Verhältnissen gelebt hat. Unsere Vorgehensweise ist eine andere.“

Schalke war 2021 aus der Bundesliga abgestiegen. Zwar stieg der Traditionsclub 2022 wieder auf, musste im vergangenen Sommer aber erneut den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Zuletzt waren immer mal wieder Rufe nach dem 67 Jahre alten Tönnies als Retter in der Not laut geworden. Tönnies selbst hatte zuletzt eine Rückkehr in eine Funktion beim Revierclub ausgeschlossen, allerdings gesagt, dass er mehrfach angeboten habe, zu helfen.